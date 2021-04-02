ПАРИЖ, 2 апр — ПРАЙМ. Франция и Германия имеют разные позиции по проекту "Северный поток 2" и ведут дискуссии, чтобы прийти к общему знаменателю, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Польские военные прокомментировали провокации против "Северного потока 2"

"Как сказал президент республики (Эммануэль Макрон – ред.) год назад, у нас есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России", — сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что Франция ведет дискуссии по этому вопросу с Германией. "Потому что изначально у нас разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию…, чтобы не разобщаться", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.