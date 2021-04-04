МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" в первом квартале увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье более чем на 30%. Лидером по темпам роста импорта российского газа стала Турция, а в Китай компания поставляет газ с превышением обязательств. Кроме того, поставки из России обеспечили стабильность на газовом рынке Европы.

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ХОЛОДНЫЙ КВАРТАЛ

По предварительным данным, в январе-марте 2021 года "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье (европейские страны и Турцию) на 30,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее — до 52,7 миллиарда кубометров. По данным компании, в марте поставки достигли рекордного объема и составили 18,2 миллиарда кубометров. Среднесуточный объем поставок соответствует показателю в зимние месяцы.

Из-за падения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса в 2020 году "Газпром" сократил поставки газа в Европу по сравнению с прошлым годом — до 179,3 миллиарда кубических метров.

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"Газпром" сообщает, что в первом квартале экспорт газа увеличился в большинство стран дальнего зарубежья. Германия, крупнейший импортер российского газа, из-за холодной — по европейским меркам — зимы увеличила закупки российского газа на треть. В 2020 году "Газпром" поставил в Германию 45,8 миллиарда кубометров газа. Основной объем поступил по газопроводу "Северный поток", который проложен по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию в обход сопредельных государств.

Благодаря вводу в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" значительно увеличился экспорт в балканские страны: в Сербию — на 71,3%, Болгарию — на 52,4% и Грецию — на 23,4%.

Даже Румыния, правительство которой неоднократно заявляло об обретении энергетической самодостаточности, увеличила импорт российского газа более чем на 90%. В Румынию поставки осуществляются через Украину и Молдавию, что существенно дороже, чем по "Турецкому потоку".

Импорт российского газа занчительно вырос, несмотря на то, перед началом отопительного сезона европейские ПХГ (подземные хранилища газа) были заполнены почти на 100%.

"ГАЗПРОМ" ГАРАНТИРУЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ

Благодаря трубопроводным поставкам из России, колебания газовых котировок на европейском рынке прошлой зимой были незначительными по сравнению со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В середине января на TTF — основном европейском хабе распределительном центре, расположенном в Нидерландах — максимальная спотовая цена на газ достигла 335 долларов за тысячу кубических метров. Однако средние цены в декабре, январе и феврале составили $202 и $257 за тысячу кубометров соответственно.

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По данным Reuters, максимальная спотовая на газ на рынке АТР, где расположены крупнейшие импортеры СПГ Япония, Китай и Южная Корея, 15 января достигла $29/млн BTU ($1015 за тысячу кубометров). К концу февраля цены упали до $5,6/млн BTU (менее $200 за тысячу кубометров).

После завершения отопительного сезона в европейских ПХГ осталось примерно 30% от их совокупного объема. Для пополнения ПХГ европейским потребителям потребуется дополнительно закупить не менее 25 миллиардов кубических метров газа. Если начало следующей зимы будет относительно холодным, то экспорт "Газпрома" в Европу в этом году может достичь рекордного показателя.

ТУРЦИЯ И КИТАЙ — ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА

Больше всего "Газпром" увеличил поставки в Турцию — более чем в два раза, на 106,6%. "Газпром" остается крупнейшим поставщиком газа в эту страну, несмотря на политику диверсификации импорта энергоносителей, которую проводит Анкара. СПГ и азербайджанский газ не смогли потеснить российский газ на турецком рынке.

В прошлом году Турция импортировала из России 16,4 миллиарда кубометров природного газа.

По оценке западных экспертов, средняя цена на российский газ, поставляемый в Турцию по долгосрочным контрактам, в первом квартале этого года составила около $171 за тысячу кубометров. Цена на газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, привязана к котировкам нефти с временным лагом в 6-9 месяцев.

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По данным из официальных источников, в январе — самом холодном месяце прошлой зимы — импорт российского газа достиг 86,3 миллиона кубометров в сутки — 44% от совокупного объема поставок в Турцию.

Во втором квартале средняя цена на российский газ для турецких потребителей повысится до $205,8 за тысячу кубометров.

"Газпром" продолжает увеличивать экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Компания сообщает, что поставки идут с превышением обязательств, оговоренных в договоре между "Газпромом" и китайской CNPC. В январе-марте 2021 года совокупный объем поставок составил 2,7 миллиарда кубических метров — в среднем 29,8 миллиона кубометров в сутки.

Поставки по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и низких цен на СПГ экспорт российского газа в Китай составил 4,1 миллиарда кубометров вместо запланированных 5 миллиардов. Ожидается, что в этом году объем поставок превысит 10 миллиардов кубических метров газа.

Договор между "Газпром" и CNPC предусматривает поэтапный рост поставок по "Силе Сибири" до 38 миллиардов кубометров к 2025 году.