МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. США усиливают давление на "Северный поток 2", потому что строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

"Строительство газопровода "Северный поток 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям", — сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. "В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?" — отметил он.

Панкин напомнил, что "Северный поток 2" является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы. "Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане "Северный поток 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом", — указал он. В Польше высказались о присутствии военных в районе "Северного потока 2"

Ранее ряд республиканцев в палате представителей США обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену и выразили обеспокоенность в связи с тем, что заявления американской администрации против "Северного потока 2" якобы не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей. В обращении к госсекретарю конгрессмены также приводят список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.