МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. "Газпром" видит серьезный дефицит газа в подземных хранилищах европы Европы по итогам прошедшей зимы, новый сезон закачки обещает стать одним из самых масштабных с 2011 года, сообщила компания. Роснедра рассказали, когда мир откажется от нефти и газа

"Итог морозной зимы — серьезный дефицит газа в европейских подземных хранилищах… начавшаяся кампания по заполнению хранилищ обещает стать одной из самых масштабных с 2011 года. И одним из ключевых факторов для повышенного спроса на газ на европейском рынке", — говорится в сообщении.

"Газпром" отмечает, что на основе данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать завершение 25 марта сезона отбора газа из ПХГ Европы. В ходе него был отобран рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа — 65,6 миллиарда кубометров.

"Предыдущий максимум был зафиксирован три года назад, когда Европу накрыл "Зверь с Востока". Так европейские СМИ назвали циклон, принесший в феврале-марте 2018 года аномальные холода со снегопадами", — добавляет компания. Роснедра рассказали, когда мир откажется от нефти и газа

В частности, по итогам прошедшего зимнего сезона ПХГ Европы остались заполнены лишь на 29%. При этом хранилища в Германии и Австрии заполнены только на 26%, в Нидерландах — на 23%, во Франции — 17%.

"Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских "хранителей газа". Чтобы восстановить запасы в ПХГ, Европе необходимо закачать на 57,3% или на 23,9 миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем сопоставим с суммарным экспортом газа "Газпрома" в 2020 году таким крупным потребителям как Франция и Нидерланды", — резюмирует "Газпром".