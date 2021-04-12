МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" в первом квартале 2021 года, по предварительным данным, выросла на 5,6% и составила 20,15 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

В целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов в январе-марте на 5,3% — до 158,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 2,7% — до 3,129 миллиона тонн.