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"Новатэк" увеличил добычу газа в первом квартале
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Добыча газа "Новатэка" в первом квартале 2021 года, по предварительным данным, выросла на 5,6% и составила 20,15 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. В целом... ПРАЙМ, 12.04.2021
газ, добыча газа, новатэк, газ, новости, бизнес, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" в первом квартале 2021 года, по предварительным данным, выросла на 5,6% и составила 20,15 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
В целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов в январе-марте на 5,3% — до 158,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 2,7% — до 3,129 миллиона тонн.