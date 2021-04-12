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2021
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Путин поручил изучить меры для развития газовой инфраструктуры
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и РСПП до 1 мая рассмотреть применение механизма передачи объектов инфраструктуры независимых производителей газа... ПРАЙМ, 12.04.2021
монополия, газ, владимир путин, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РСПП до 1 мая рассмотреть применение механизма передачи объектов инфраструктуры независимых производителей газа естественным монополиям с последующим снижением для таких производителей тарифов на транспортировку, сообщил Кремль.
"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся:.. применения механизма, предусматривающего возможность передачи объектов инфраструктуры, созданных независимыми производителями газа, субъектам естественных монополий с последующим предоставлением таким производителям компенсации в виде соразмерного снижения тарифов на услуги по транспортировке газа", — говорится в сообщении.
Соответствующий доклад необходимо представить до 1 мая.
Идею ввести инвестиционный вычет из тарифов естественных монополий, средства от которого можно было бы направить на строительство новой инфраструктуры, тем самым ускоряя ее развитие для новых проектов в России, на совещании у Путина в марте озвучил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.