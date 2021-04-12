МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РСПП до 1 мая рассмотреть применение механизма передачи объектов инфраструктуры независимых производителей газа естественным монополиям с последующим снижением для таких производителей тарифов на транспортировку, сообщил Кремль. Правительство оценит перспективы обратного акциза в нефтегазохимии

"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся:.. применения механизма, предусматривающего возможность передачи объектов инфраструктуры, созданных независимыми производителями газа, субъектам естественных монополий с последующим предоставлением таким производителям компенсации в виде соразмерного снижения тарифов на услуги по транспортировке газа", — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад необходимо представить до 1 мая.

Идею ввести инвестиционный вычет из тарифов естественных монополий, средства от которого можно было бы направить на строительство новой инфраструктуры, тем самым ускоряя ее развитие для новых проектов в России, на совещании у Путина в марте озвучил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.