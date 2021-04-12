МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин получил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 мая рассмотреть вопрос сохранения возможности рейдовой перегрузки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в российской Арктике, говорится в сообщении Кремля. Правительство оценит перспективы обратного акциза в нефтегазохимии

"Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся… сохранения возможности перегрузки с судна на судно сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации", — говорится в поручениях по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности, опубликованных на сайте правительства РФ.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 мая текущего года.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон на совещании по вопросам повышения инвестиционной активности в марте обратился к Путину с просьбой исключить СПГ из перечня опасных и вредных веществ, на рейдовую перевалку ("борт-о-борт") которых предлагается ввести запрет.

Ранее, в феврале, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что подготовлен законопроект об экологической безопасности, который запрещает перегрузку с судна на судно за границами морских портов опасных и вредных веществ, к которым, к примеру, относятся нефтепродукты и ядохимикаты. Проект, подготовленный Минтрансом РФ, уже внесён в правительство.