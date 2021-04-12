МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Новатэк", по предварительным данным, в первом квартале сократил продажу сжиженного природного газа на международных рынках на 23,7% в годовом выражении — до 1,87 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "Новатэк" увеличил добычу газа в первом квартале

"В Российской Федерации было реализовано 19,56 миллиарда кубометров природного газа, что на 7,2% больше, чем в первом квартале 2020 года. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,87 миллиарда кубометров. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 21,43 миллиарда кубометров, что на 3,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — сообщает "Новатэк".

"Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "Новатэк", и при этом увеличением доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам", — поясняется в релизе.

Компания также уточняет, что по состоянию на 31 марта 2021 года около 0,1 миллиарда кубометров газа, включая СПГ, а также 713 тысяч тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.