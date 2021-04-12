МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Восток Ойл" (дочерняя структура "Роснефти") выиграл аукционы со спецусловиями на Турковский и Дерябинский газовые участки на Таймыре, заплатив в сумме 2,4 миллиарда рублей, сообщили журналистам в Минприроды РФ. Путин поручил изучить меры для развития газовой инфраструктуры

"По результатам аукциона победителем признано общество с ограниченной ответственностью "Восток Ойл", заявившее в процессе аукциона готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в сумме 1 565 525 762,9 рубля", — говорится в сообщении о результатах аукциона на Дерябинский газовый участок.

"По результатам аукциона победителем признано общество с ограниченной ответственностью "Восток Ойл", заявившее в процессе аукциона готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в сумме 834 733 132,2 рубля", — говорится в сообщении о результатах аукциона на Турковский газовый участок.

Для проведения этих аукционов устанавливались специальные условия. Компания может принять в них участие, если у нее или у ее аффилированного лица есть действующие проекты по добыче углеводородов в Арктической зоне Красноярского края.