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2021-04-12T15:58:51+03:00
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"Восток Ойл" выиграл аукционы на два газовых участка на Таймыре
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"Восток Ойл" (дочерняя структура "Роснефти") выиграл аукционы со спецусловиями на Турковский и Дерябинский газовые участки на Таймыре, заплатив в сумме 2,4 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 12.04.2021
газ, месторождение, восток ойл, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Восток Ойл" (дочерняя структура "Роснефти") выиграл аукционы со спецусловиями на Турковский и Дерябинский газовые участки на Таймыре, заплатив в сумме 2,4 миллиарда рублей, сообщили журналистам в Минприроды РФ.
"По результатам аукциона победителем признано общество с ограниченной ответственностью "Восток Ойл", заявившее в процессе аукциона готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в сумме 1 565 525 762,9 рубля", — говорится в сообщении о результатах аукциона на Дерябинский газовый участок.
"По результатам аукциона победителем признано общество с ограниченной ответственностью "Восток Ойл", заявившее в процессе аукциона готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в сумме 834 733 132,2 рубля", — говорится в сообщении о результатах аукциона на Турковский газовый участок.
Для проведения этих аукционов устанавливались специальные условия. Компания может принять в них участие, если у нее или у ее аффилированного лица есть действующие проекты по добыче углеводородов в Арктической зоне Красноярского края.