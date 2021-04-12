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"Оператор ГТС" рассказал, сколько метана способна производить Украина
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Украина может производить 7,8 миллиарда кубометров биометана в год, что составляет 25% текущего годового потребления, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины"... ПРАЙМ, 12.04.2021
гтс украины, украина, газ, новости, экономика, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Украина может производить 7,8 миллиарда кубометров биометана в год, что составляет 25% текущего годового потребления, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
По его словам, на сегодня в Европе работает более 20 тысяч биогазовых станций и 700 биометановых комплексов.
"В Украине же построено только 20 биогазовых комплексов, но ни один из них не производит биометан для подачи к газовым сетям. По оценкам биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO), общий объем производства биометана в Украине может составлять 7,8 млрд куб. м или 25% от текущего потребления природного газа. Украинский биометан имеет значительный экспортный потенциал, ведь спрос на биометан в ЕС уже существует", — написал он в своей колонке для интернет-издания "Экономическая правда".
Среди преимуществ биометана Макогон назвал его экологичность, что делает его чистой альтернативой в качестве газомоторного топлива, в частности, для коммунального транспорта и сельскохозяйственной техники.
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