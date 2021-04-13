МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин опасается, что тема "Северного потока 2" приведет к ухудшению отношений США и Германии. Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока 2"

"Что касается вопроса "Северного потока", то мы высказывали наше несогласие с этим и с тем влиянием, которое это даст России. Но мы не позволим этой проблеме встать на пути потрясающих отношений, которые у нас есть с Германией. Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед", — заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.