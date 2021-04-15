КИЕВ, 15 апр — ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин и советник госсекретаря США Дерек Шолле обсудили по телефону проект "Северный поток-2" и наращивание войск РФ возле украинской границы, сообщила в четверг пресс-служба украинского МИД.

"Пятнадцатого апреля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина с советником Государственного департамента США Дереком Шолле. Собеседники обсудили массированное наращивание Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ, противодействие реализации российского геополитического проекта "Северный поток-2" и дальнейшее развитие украинско-американского взаимодействия", — говорится в сообщении на сайте МИД. ФРГ не будет отказываться от "Северного потока 2" для давления на Россию

В ходе разговора Енин поблагодарил Шолле за решение США ввести новые санкции против РФ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.

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