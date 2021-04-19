МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ситуация вокруг отношений Чехии и РФ может задеть проект "Северный поток 2" в свете эскалации напряженности между Россией и Западом, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

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Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает Чехию в ее решительном ответе на "подрывные действия России", которые, по его словам, ставят под угрозу, в том числе, энергетическую безопасность.

"Это вписывается сейчас в общую картину эскалации отношений между Россией и Западом. Происходит ухудшение отношений не только с Соединенными Штатами, но и со странами Евросоюза. Понятно, что (ухудшение отношений – ред.) по наклонной может задеть и "Северный поток 2", — сказал РИА Новости эксперт, комментируя возможность давления США на ЕС по энергопроекту из-за обвинений Праги в адрес Москвы.

По его словам, все действия идут сейчас по "классическому сценарию эскалации": меры — контрмеры. Каневский считает, что отдельные отношения между странами Евросоюза и Россией никуда не исчезнут.

Флаги России, ЕС и светофор

Эксперт допустил ужесточение антироссийских санкций из-за Чехии

Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

США в четверг ввели санкции на госдолг России. Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против трубопровода все еще обсуждаются.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.