МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Газпром" на май забронировал дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в объеме 15 миллионов кубометров в сутки, чуть выше, чем в предыдущие месяцы, следует из данных венгерской торговой платформы RBP. СМИ: "Новатэк" планирует купить группу месторождений "Газпрома"

Так, для дополнительного бронирования в мае было вновь доступно 15 миллионов кубометров в сутки, и "Газпром" на этот раз забронировал весь предложенный объем. На февраль, март и апрель компания бронировала дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки из возможных 15 миллионов.

При этом на январь компания выкупила мощности в 41,2 миллиона кубометров в сутки из предложенных 41,6 миллиона. Зарезервированные мощности на декабрь 2020 года составляли 11,4 миллиона кубометров, а на ноябрь — 10,3 миллиона.

"Газпром" в апреле со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что уровень запасов в европейских хранилищах из-за холодов не превышает 30%. Объем экспорта компании в страны дальнего зарубежья за период с начала текущего года до 15 апреля вырос на 28,4% больше, чем за первые 3,5 месяца прошлого года.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.