МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Специалисты подвели итоги финального цикла экологического мониторинга этапа строительства российского участка газопровода "Северный поток 2", сделав вывод об отсутствии значительного воздействия работ на окружающую среду, сообщает оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG. В Германии призывают к отказу от "Северного потока 2" из-за Украины

"Подведены итоги экологического мониторинга в ходе строительства российского берегового и морского участков газопровода "Северный поток 2". Результаты программы наблюдений демонстрируют, что влияние строительных работ на окружающую среду полностью соответствует допустимым показателям в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и носит незначительный характер", — сообщается в релизе.

В частности, не было выявлено негативных воздействий на морском участке; влияние на природные комплексы Кургальского заказника соответствует ОВОС, а воздействия на животных нет; воздействие на растительные комплексы находится в рамках проектных оценок, проявляясь в локальном изменении условий произрастания видов в пределах нескольких метров от границы строительного коридора; состояние пересаженных охраняемых видов растений стабильное; не выявлено значительных воздействий на гнездование птиц.

Экологический мониторинг в России далее будет продолжен наблюдениями за восстановительными процессами экосистем, как на морском, так и на береговом участке на этапе эксплуатации "Северного потока 2". Политолог оценил влияние отношений России и Чехии на "Северный поток 2"

Мониторинг в России является частью комплексной программы экологических наблюдений вдоль всего маршрута газопровода для оценки фактического воздействия проекта на окружающую среду до, во время и после строительства. Эта работа входит в периметр требований как России, так и Финляндии, Швеции, Дании и Германии, через которые проходит газопровод "Северный поток 2".

Комплексная программа экомониторинга в РФ разработана ООО "Фрэком", оказывающей услуги в области охраны окружающей среды. Для проведения наблюдений компания Nord Stream 2 AG привлекла специализированных подрядчиков, ведущие научные институты и лаборатории, а также независимых консультантов. Данные мониторинга передаются в виде регулярных отчетов компетентным органам власти и верифицируются посредством инспекционных выездов их представителей.