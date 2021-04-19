МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа в Европе снова начали пополняться запасами после почти двухнедельного периода отбора, который прервал стартовавший в конце марта сезон закачки газа в ПХГ, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). "Газпром" арендовал дополнительные мощности для прокачки газа по Украине

По итогам зимнего периода, уровень запасов в европейских ПХГ упал до 29,71% от общей мощности хранилищ, именно на этой отметке 25 марта завершился сезон отбора. За это время в Европе был потреблен из ПХГ рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа — 65,6 миллиарда кубометров, сообщал "Газпром".

С 26 марта потребители в Европе начали восполнять отобранные запасы в хранилищах, ПХГ успели заполниться до 31,15%, но затем с 6 апреля возобновился активный отбор. "Газпром" говорил, что причиной стали морозы в регионе.

Теперь же, как свидетельствуют данные GIE, 17 апреля восполнение запасов в ПХГ Европы возобновилось. По данным на этот день, хранилища заполнены на 28,93%.

Ранее "Газпром" заявлял, что видит серьезный дефицит газа в европейских подземных хранилищах по итогам прошедшей зимы, а новый сезон закачки обещает стать одним из самых масштабных с 2011 года.