МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В Европе есть противоречия по "Северному потоку 2", но газ по "Северному потоку 1" не хуже, чем транзитный из Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В Германии призывают к отказу от "Северного потока 2" из-за Украины

"Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком 2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае хочу указать, что газ не "Северного потока 2", который пока не прокачивается, а газ "Северного потока 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", — сказала Меркель.

Она добавила, что Германия "приняла решение о строительстве "Северного потока 2", это политическая борьба, которые многие видят иначе".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.