МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Экспортная цена газа "Газпрома" в феврале выросла на 1,8% по отношению к январю, до 172,8 доллара за тысячу кубометров, а доходы от экспорта трубопроводного газа компании за январь-февраль увеличились на 18,2% в годовом выражении, до 6,348 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Россия в феврале увеличила экспорт электроэнергии в два раза

Физический объем экспорта газа в январе-феврале вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 37,1 миллиарда кубометров.

При этом доходы компании от экспорта газа в феврале уменьшились на 12,9% по сравнению с январем, до 2,95 миллиарда долларов. Объем экспорта в феврале упал в месячном выражении на 14,7%, до 17,1 миллиарда кубометров.

По сравнению с февралем 2020 года доходы увеличились на 20%, а объем экспорта вырос в 1,5 раза. Тогда цена за тысячу кубометров составляла 142,8 доллара, то есть на 21% ниже показателя февраля этого года.

Цена экспортного трубопроводного газа в феврале была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом изменения оказались незначительными по сравнению с предыдущей динамикой. Так, в январе цена составляла 170 долларов, в декабре — 157 долларов за тысячу кубометров. Подземные хранилища Европы снова начали пополняться газом

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.