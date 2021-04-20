БЕРЛИН, 20 апр — ПРАЙМ. Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток 2", сообщает телеканал ntv. В Германии призывают к отказу от "Северного потока 2" из-за Украины

В ходе дебатов, организованных аналитическим центром IFRI и фондом Конрада Аденауэра, министр заявила, что стоит вопрос, будет ли в настоящее время использоваться газопровод, "будет ли проводиться газ, какие объемы газа будут проводиться". "Насколько ей известно, сейчас этим вопросом занимаются юристы. С другой стороны, она не видит возможности остановить почти готовый проект", — сообщает телеканал.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения России".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.