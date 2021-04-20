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Минобороны ФРГ поставило под вопрос использование "Северного потока 2"
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Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток 2", сообщает телеканал ntv. В ходе дебатов, организованных... ПРАЙМ, 20.04.2021
северный поток 2, германия, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 20 апр — ПРАЙМ. Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос использование газопровода "Северный поток 2", сообщает телеканал ntv.
В ходе дебатов, организованных аналитическим центром IFRI и фондом Конрада Аденауэра, министр заявила, что стоит вопрос, будет ли в настоящее время использоваться газопровод, "будет ли проводиться газ, какие объемы газа будут проводиться". "Насколько ей известно, сейчас этим вопросом занимаются юристы. С другой стороны, она не видит возможности остановить почти готовый проект", — сообщает телеканал.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения России".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.