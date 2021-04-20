МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ в обновленной версии проекта генсхемы развития газовой отрасли пересмотрело прогноз по потреблению газа как моторного топлива к 2035 году, теперь оценка составляет 13 миллиардов кубометров против 9,4 миллиарда кубометров в прошлой версии проекта.

"Проведение указанных мероприятий позволит достичь к 2035 году уровня потребления природного газа на транспорте в объеме до 13 миллиардов кубометров", — говорится в новой версии проекта генсхемы развития газовой отрасли до 2035 года, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Ливия просит вернуть российский газ

Ранняя версия проекта, вышедшая в январе, оценивала потребление газа для моторного топлива в объеме 9,4 миллиарда кубометров.

"При преодолении сдерживающих факторов, препятствующих развитию рынка газомоторного топлива (ГМТ), к 2035 году объем потребления компримированного природного газа (КПГ) может увеличиться до 5,4 миллиарда кубометров, или более чем в 4,5 раза к уровню 2020 года, объем потребления сжиженного природного газа (СПГ) может составить до 5,4 миллиона тонн, или 7,6 миллиарда кубометров", — также говорится в документе.

В предыдущей версии отмечалось, что объем потребления КПГ к 2035 году может увеличиться до 1,8 миллиарда кубометров, то есть в три раза меньше скорректированного показателя. Показатель по объему потребления СПГ для ГМТ остался неизменным.

Среди ограничений, препятствующих развитию рынка ГМТ, в документе выделяются следующие: недостаточность мер экономического стимулирования потребителей ГМТ, недостаточные темпы развития газозаправочной инфраструктуры, отсутствие сервисных центров для обслуживания техники на СПГ, необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в сфере ГМТ,

Чтобы достичь установленные показатели, отмечается в проекте, нужно увеличить число заправок для транспорта на ГМТ более чем в 3,5 раза — до уровня около 1,8 тысячи объектов, а объектов газозаправочной инфраструктуры СПГ – до уровня около 420 единиц.

Увеличение доли использования газа в качестве моторного топлива является важной задачей с точки зрения снижения воздействия на окружающую среду, так как углеродный след КПГ в 4 раза ниже, чем у бензина, также указано в проекте генсхемы.