МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ понизило прогнозы по добыче и экспорту газа к 2035 году, следует из обновленного проекта генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. Минэнерго РФ повысило прогноз по потреблению газа как моторного топлива

Так, согласно документу, добыча газа в России к 2035 году может составить от 838,3 миллиарда кубометров до 1,048 триллиона кубометров в зависимости от сценария — низкого, среднего или высокого. В предыдущей редакции генсхемы развития газовой отрасли ожидалось, что добыча составит от 847 миллиардов до 1,055 триллиона кубометров.

Экспорт газа из России (включая трубопроводный экспорт и поставки СПГ), по новому прогнозу Минэнерго, может оказаться к 2035 году в диапазоне от 330 до 472 миллиардов кубометров. Ранее министерство ожидало показатель на уровне 339-480 миллиардов кубометров.

Также Минэнерго в новом документе немного скорректировало прогноз по объему потребления природного газа в России к 2035 году. Теперь ожидается, что по низкому сценарию потребление составит 535,9 миллиарда кубометров, среднему сценарию – 562,1 миллиарда кубометров, высокому – 603,5 миллиарда.

В прошлой версии документа показатели составляли 536 миллиардов кубометров, 562,4 миллиарда и 602,6 миллиарда соответственно.

Кроме того, Минэнерго ожидает суммарный объем поставок СПГ из России к 2035 году на уровне от 88,2 до 156,5 миллиарда кубометров в зависимости от сценария. Это также чуть ниже более ранних прогнозов ведомства, находившихся в диапазоне от 88,7 до 155,7 миллиарда кубометров. Доля СПГ совокупном экспорте газа из России к 2035 году может составить 26,1–32,6%.