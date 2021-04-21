МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Газпром" предлагает органам государства создать стимулы для приобретения и содержания бесхозных газовых сетей, говорится в сообщении компании. "Газпром" арендовал дополнительные мощности для прокачки газа по Украине

Совет директоров "Газпрома" ранее на своём заседании рассмотрел меры инвентаризации бесхозных объектов газового хозяйства и оптимизацию процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством РФ.

"Газпром" продолжает взаимодействие с органами власти по вопросам совершенствования законодательства в этой сфере. По мнению компании, необходимо установить четкий алгоритм действий при выявлении бесхозяйных объектов и порядок контроля за его исполнением. В числе других инициатив "Газпрома" – создание стимулов для приобретения и содержания таких объектов, сокращение сроков их постановки на учет с года до трех месяцев", — сообщает компания.

Отмечается также, что газораспределительные организации (ГРО) "Газпрома" в ходе инспекционных обследований продолжают выявлять подобные объекты — в отсутствие законных владельцев эти газовые сети находятся без надлежащего контроля и обслуживания. Более 70% таких объектов расположено в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, уточняет концерн.

ГРО "Газпрома" передают информацию о таком имуществе в органы местного самоуправления, а в случае их бездействия – в органы прокуратуры. В результате таких обращений в 2020 году 1,2 тысячи километров газопроводов было оформлено в муниципальную собственность, найдены собственники еще 261 километра сетей, заключают в компании.