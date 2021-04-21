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SOCAR завершила транзит российского газа в Грузию
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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила транспортировку российского газа в Грузию согласно краткосрочному контракту с "Газпром экспортом". Об этом сообщает РИА Новости со... ПРАЙМ, 21.04.2021
азербайджан, socar, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила транспортировку российского газа в Грузию согласно краткосрочному контракту с "Газпром экспортом". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя компании Ибрагима Ахмедова.
"Газпром экспорт" 17 марта сообщил, что подписал с SOCAR краткосрочный контракт на транспортировку российского газа в Грузию, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье". Отмечалось, что ремонтные работы могут занять около трех недель, и после их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу России и Грузии.
"Процесс завершен 14 апреля", — заявил Ахмедов.