МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила транспортировку российского газа в Грузию согласно краткосрочному контракту с "Газпром экспортом". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя компании Ибрагима Ахмедова. SOCAR планирует разработку новых газоконденсатных месторождений

"Газпром экспорт" 17 марта сообщил, что подписал с SOCAR краткосрочный контракт на транспортировку российского газа в Грузию, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье". Отмечалось, что ремонтные работы могут занять около трех недель, и после их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу России и Грузии.

"Процесс завершен 14 апреля", — заявил Ахмедов.