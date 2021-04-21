БЕРЛИН, 21 апр — ПРАЙМ. Политическая позиция главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока 2" заключается в регулировании подачи газа по трубопроводу, речь о завершении строительства не шла, заявил на брифинге в Берлине представитель оборонного ведомства. Минобороны ФРГ поставило под вопрос использование "Северного потока 2"

"Министр обороны ФРГ делала заявления в этой связи, один раз — когда ее коллега, глава Пентагона (Ллойд – ред.) Остин прибыл в Германию из США. Она там сделала заявление и сказала, что глубоко убеждена в том, что, даже если "Северный поток 2" будет продолжен, вопрос о транзите газа в конечном счете должен быть поставлен в зависимость от поведения России. Это ее политическая позиция, мне нечего добавить к этому", — заявил представитель ведомства, уточнив, что "речь идет не столько о завершении (строительства), сколько о подаче газа".