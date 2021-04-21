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https://1prime.ru/gas/20210421/833513272.html
Минобороны Германии объяснило позицию ФРГ по "Северному потоку - 2"
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Политическая позиция главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока 2" заключается в регулировании подачи газа по трубопроводу, речь о завершении... ПРАЙМ, 21.04.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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БЕРЛИН, 21 апр — ПРАЙМ. Политическая позиция главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока 2" заключается в регулировании подачи газа по трубопроводу, речь о завершении строительства не шла, заявил на брифинге в Берлине представитель оборонного ведомства.
"Министр обороны ФРГ делала заявления в этой связи, один раз — когда ее коллега, глава Пентагона (Ллойд – ред.) Остин прибыл в Германию из США. Она там сделала заявление и сказала, что глубоко убеждена в том, что, даже если "Северный поток 2" будет продолжен, вопрос о транзите газа в конечном счете должен быть поставлен в зависимость от поведения России. Это ее политическая позиция, мне нечего добавить к этому", — заявил представитель ведомства, уточнив, что "речь идет не столько о завершении (строительства), сколько о подаче газа".