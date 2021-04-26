МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба обсуждают регламент взаимодействия "Газпрома" и независимых поставщиков газа в рамках новой концепции газификации России, получившей название "социальной", сообщили замминистра энергетики Павел Сорокин и заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. "Газпром" раскрыл планы по газификации России до конца года

Сорокин отметил, что сама концепция уже практически в согласованном виде находится в правительстве, в самое ближайшее время ее утвердят окончательно. Как и прежде, предполагается создание в каждом субъекте РФ единого оператора газификации, в основном, им будет "Газпром".

"Требуется финализировать регламент, как "Газпром" будет взаимодействовать с газораспределительными организациями и как независимые поставщики газа будут здесь участвовать. В целом, основной посыл — это единый оператор газификации, он возьмет на себя все этапы, которые раньше осуществлял "Газпром", операторы региональные, потребители", — сказал Сорокин в ходе заседания совета по газификации РФ при Совете федерации.

По словам замминистра, одним из механизмов, который уже существует, однако мало используется, могла бы стать специнвестнадбавка. Ее размер может составлять до 35% от тарифа ГРО. "По нашим расчетам, регионы, где присутствуют независимые ГРО или где они являются доминирующими, там специнвестнадбавки должны по большей части обеспечивать существенную часть потребностей мероприятий по газификации", — сказал он. Индексация оптовых цен на газ в 2022-2024 годах не превысит 3%

В свою очередь, Королев сообщил, что ФАС обсуждает данную тему вместе с Минэнерго по ряду регионов, в частности, Мурманской области, Карелии. Самые главные вопросы — это будет ли приемлемой цена газа для потребителей и будут ли затраты на мероприятия газификации окупаемы. Однако ответы не всегда положительные.

"Получается, что спецнадбавки недостаточно, чтобы газ был адекватной стоимости для промышленных потребителей. Как только он начинает расти до уровня значительно выше цены "Газпрома", число потребителей резко сокращается, что мы видели в прогнозных расчетах по Мурманску, например. Поэтому здесь еще предстоит большая работа, нужно находить места, где реализация таких проектов может быть актуальна", — отметил Королев.

"Очевидно, что уклон делается на единого оператора газоснабжения в лице "Газпром". А где субъекты представлены иными газоснабжающими организациями,… нужно зафиксировать их взаимоотношения с единым оператором…. В целом за весь костяк газификации должен отвечать, на наш взгляд, "Газпром", чтобы был единый центр и ответственности, и формирования финансовых возможностей, чтобы исполнить поручения президента РФ", — заключил он. Сорокин при этом добавил, что общая позиция по данному вопросу должна быть окончательно сформирована к концу лета — началу сентября.