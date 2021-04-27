БАКУ, 27 апр — ПРАЙМ. Азербайджан и Турция обсуждают новый газовый контракт, сообщает во вторник агентство АПА со ссылкой на заведующую отделом по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы. Минэнерго и ФАС обсуждают взаимодействие поставщиков в рамках газификации

"Компания "BOTAŞ" и консорциум по разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз" (расположенного в азербайджанском секторе Каспия – ред.) ведут переговоры о заключении нового контракта на поставку газа в рамках первого этапа разработки месторождения", — приводит агентство слова Баятлы.

По ее словам, по причине завершения контракта (подразумевалась транспортировка газа в объеме 6,6 миллиарда кубометров в год) поставки газа в Турцию в рамках "Шахдениз-1" были прекращены 16 апреля, и в настоящее время ведутся переговоры о заключении нового контракта.

Контракт на поставку газа в рамках проекта "Шахдениз-1" был заключен в 2001 году.

"Сейчас переговоры между "BOTAŞ" и консорциумом продолжаются", — добавила Баятлы.