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https://1prime.ru/gas/20210427/833549248.html
СМИ: Азербайджан и Турция обсуждают новый газовый контракт
Газ
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Азербайджан и Турция обсуждают новый газовый контракт, сообщает во вторник агентство АПА со ссылкой на заведующую отделом по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам... ПРАЙМ, 27.04.2021
турция, азербайджан, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БАКУ, 27 апр — ПРАЙМ. Азербайджан и Турция обсуждают новый газовый контракт, сообщает во вторник агентство АПА со ссылкой на заведующую отделом по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.
"Компания "BOTAŞ" и консорциум по разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз" (расположенного в азербайджанском секторе Каспия – ред.) ведут переговоры о заключении нового контракта на поставку газа в рамках первого этапа разработки месторождения", — приводит агентство слова Баятлы.
По ее словам, по причине завершения контракта (подразумевалась транспортировка газа в объеме 6,6 миллиарда кубометров в год) поставки газа в Турцию в рамках "Шахдениз-1" были прекращены 16 апреля, и в настоящее время ведутся переговоры о заключении нового контракта.
Контракт на поставку газа в рамках проекта "Шахдениз-1" был заключен в 2001 году.
"Сейчас переговоры между "BOTAŞ" и консорциумом продолжаются", — добавила Баятлы.