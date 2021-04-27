МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Судно "Академик Черский" сегодня приступило укладке труб газопровода "Северный поток 2" в водах Дании, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. ФРГ не верит в использование "Северного потока 2" для давления на Россию

Таким образом "Академик Черский" присоединился к трубоукладчику "Фортуна", который уже ведет там работы с начала февраля.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку", — говорится в сообщении компании.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.