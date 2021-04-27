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"Энел Россия" продлила контракт на поставку газа с "Новатэком"
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"Энел Россия" и "Новатэк" продлили контракт на поставку газа для Невинномысской ГРЭС до конца 2024 года, следует из материалов "Энел Россия". "Срок исполнения обязательств по... ПРАЙМ, 27.04.2021
поставки газа, новатэк, энел россия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Энел Россия" и "Новатэк" продлили контракт на поставку газа для Невинномысской ГРЭС до конца 2024 года, следует из материалов "Энел Россия".
"Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства по поставке газа заканчиваются 31.12.2024 (с возможностью пролонгации на 1 год)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма сделки составит не более 44,92 миллиарда рублей. При этом объем поставок не уточняется.
Предыдущей договор был заключен в 2018 году, сроком действия до 2021 года.
"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла.