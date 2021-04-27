МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Энел Россия" и "Новатэк" продлили контракт на поставку газа для Невинномысской ГРЭС до конца 2024 года, следует из материалов "Энел Россия". Минэнерго внесло проект развития газовой отрасли до 2035 года

"Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства по поставке газа заканчиваются 31.12.2024 (с возможностью пролонгации на 1 год)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма сделки составит не более 44,92 миллиарда рублей. При этом объем поставок не уточняется.

Предыдущей договор был заключен в 2018 году, сроком действия до 2021 года.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла.