МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Новатэк" подписал базовые условия соглашения о продаже французской Total 10% в своей дочерней компании ООО "Арктическая Перевалка", которая является оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области, сообщает российская компания. "Энел Россия" и "Новатэк" продлили контракт на поставку газа

"ПАО "Новатэк"… сообщает о подписании базовых условий соглашения с Total о покупке 10% доли участия в ООО "Арктическая Перевалка", — говорится в сообщении.

Терминалы для перевалки сжиженного природного газа на Камчатке и в Мурманской области призваны обеспечить эффективную транспортировку грузов с "Арктик СПГ 2" и других проектов "Новатэка" за счет перегрузки СПГ с танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тысяч кубометров с двумя точками перевалки "борт-в-борт".

Мощность каждого из терминалов планируется в объеме 20 миллионов тонн СПГ в год. Ввод первой очереди перегрузочного СПГ-комплекса в Мурманске ожидается в декабре 2022 года, а первой очереди терминала на Камчатке — в феврале 2023 года.

Глава Total Патрик Пуянне в апреле 2019 года заявил, что французская компания будет инвестировать в строительство СПГ-терминалов "Новатэка" в Мурманске и на Камчатке и получит 10-процентные доли в обоих проектах.

В том же году японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заключили соглашение о сотрудничестве с "Новатэком" по проектам строительства перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области.