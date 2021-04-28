МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Арктик СПГ 2", совместное предприятие "Новатэка" и его иностранных партнеров, заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем производства СПГ со всеми акционерами проекта, говорится в сообщении российской компании. "Новатэк" подписал условия сделки с Total по продаже доли в СПГ-бизнесе

"ПАО "Новатэк"… сообщает, что его совместное предприятие ООО "Арктик СПГ 2"… заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем производства СПГ со всеми участниками проекта. Начало продаж СПГ с первой технологической линии проекта запланировано на 2023 год", — говорится в сообщении.

Подписанные договоры предусматривают поставки сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2" на условиях FOB Мурманск и FOB Камчатка по ценовым формулам с привязкой к международным нефтяным и газовым индексам. Объемы поставок определяются пропорционально долям владения участников в проекте, уточняет "Новатэк".

Как уточняется в материалах "Новатэка", срок действия соглашений — 2023-2042 года. Непосредственными покупателями СПГ по ним указаны Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., Total Gas & Power Asia Private Limited, Japan Arctic LNG B. V., CNPCI (Ghadames) Ltd., CEPR Limited. "Новатэк" сократил экспорт СПГ на 23,7%

"Подписание долгосрочных договоров между "Арктик СПГ 2" и его участниками обеспечивает будущий денежный поток от реализации СПГ и снижает проектные риски. Это является одним из важнейших этапов в организации внешнего финансирования для проекта, привлечение которого будет завершено в течение 2021 года", — сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в релизе компании.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству СПГ после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).