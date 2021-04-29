БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Германия заинтересована в надежных поставках газа из России в будущем, намерена быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток 2", заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (ХДС), открывая в онлайн-формате 13-й Российско-германский сырьевой форум. Эксперт оценил европейские призывы остановить "Северный поток 2"

"Тематика форума сильно изменилась по сравнению с прошлыми конференциями. Мы обсуждаем сегодня возобновляемую энергетику и водород. Россия… имеет высокий потенциал в этой области. Поэтому выбор тем… сильно ориентирован на будущее. Мы, как Германия, заинтересованы в том, чтобы и в будущем получать надежные поставки газа из России, 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод "Северный поток 2". И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может гарантировать обеспечение потребность здесь, в Европе", — сказал Кречмер.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.