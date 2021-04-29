МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Потребности в поставках природного газа из России в следующие годы, скорее всего, вырастут, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (ХДС) на открытии в онлайн-формате 13-го Российско-германского сырьевого форума. Экспортная цена газа "Газпрома" в прошлом году упала на треть

"Мы в течение 40 лет получаем надежные, никогда не затронутые политическими проблемами поставки природного газа из Советского союза и России, этот газ нам еще потребуется еще в течение нескольких лет, как переходная технология. Потребности в следующие годы скорее вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа", — сказал Альтмайер, указав на то, что многие европейские производители газа, например, Великобритания и Нидерланды планируют снижать производство "голубого топлива" в следующие годы.

"Но нам нельзя успокаиваться на этом, потому что это переходная технология, и с другого конца этого моста нас ждет новая возобновляемая энергетика", — добавил министр, подчеркнув, что у России есть "прекрасные предпосылки" для кооперации в этих отраслях.