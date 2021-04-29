МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на расширение кооперации с германским бизнесом в проектах по локализации производства оборудования и развития технологий в области СПГ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время Российско-Германской сырьевой конференции. Германия допускает рост потребности в российском газе

"Мы, как промышленность, движемся по вектору локализации оборудования и технологий для средне- и крупнотоннажного производства СПГ. Спрос на этот низкоуглеродный ресурс в ближайшие десятилетия будет продолжать расти, и мы рассчитываем на расширение кооперации по этому направлению с германским бизнесом", — отметил он.

Министр напомнил, что опыт технологического взаимодействия в данной сфере между странами уже есть. В частности, стратегическое партнерство в рамках проекта "Арктик СПГ 2".

По мнению Мантурова, сейчас природный газ становится одним из источников развития водородной энергетики с целью декарбонизации ведущих экономик мира. Россия уже сформировала технологический задел для получения, так называемых "голубого" и "бирюзового" водорода из метана. Также ведется работа по освоению производства самого экологичного "зеленого" водорода с использованием энергии, полученной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Российские банки профинансируют проект "Арктик СПГ 2"

"Этот сегмент, который уже хорошо развит в Германии, также находится в фокусе наших приоритетов. Нужно признать, что пока мы находимся только в начале пути. На сегодня возможности российских предприятий по производству оборудования для ВИЭ составляют около 1,5 ГВт/год. Будем интенсивно наращивать эти объемы, и приглашаем немецкие компании принять в этой работе самое активное участие", — отметил он.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. К примеру, наиболее "чистым" водородом в отрасли считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.