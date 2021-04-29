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2021
https://1prime.ru/gas/20210429/833573731.html
Немецкий бизнес допустил рост потребностей ЕС в импортном газе
Газ
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Потребности в импорте газа в ЕС до 2035 года могут расти, это относится прежде всего к Германии, заявил на дискуссии в рамках Российско-Германского сырьевого форума председатель... ПРАЙМ, 29.04.2021
европа, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Потребности в импорте газа в ЕС до 2035 года могут расти, это относится прежде всего к Германии, заявил на дискуссии в рамках Российско-Германского сырьевого форума председатель правления газовой компании VNG AG Ульф Хайтмюллер.
"Что касается перспектив и того,… видим ли мы природный газ как часть проблемы или часть решения, то нужно констатировать, и многие уже упомянули об этом, что нужно рассматривать все это с двух сторон с точки зрения сроков. Мы видим, что газ будет играть очень важную роль в энергетике ЕС и особенно Германии в следующие годы и даже десятилетия, потому что когда говорят о переходной технологии, то это довольно долгосрочная технология", — сказал Хайтмюллер.
Он указал, что "до 2035 года я вижу тенденции к росту" потребностей в импорте газа в Европе, что связано с отказом от угля, что уже "само по себе является хорошим шагом для климата", и сокращением собственного производства. Хайтмюллер призвал поддержать проекты, которые "поставляют больше газа из России в Европу, в том числе "Северный поток 2".