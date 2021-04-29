БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Потребности в импорте газа в ЕС до 2035 года могут расти, это относится прежде всего к Германии, заявил на дискуссии в рамках Российско-Германского сырьевого форума председатель правления газовой компании VNG AG Ульф Хайтмюллер. Германия допускает рост потребности в российском газе

"Что касается перспектив и того,… видим ли мы природный газ как часть проблемы или часть решения, то нужно констатировать, и многие уже упомянули об этом, что нужно рассматривать все это с двух сторон с точки зрения сроков. Мы видим, что газ будет играть очень важную роль в энергетике ЕС и особенно Германии в следующие годы и даже десятилетия, потому что когда говорят о переходной технологии, то это довольно долгосрочная технология", — сказал Хайтмюллер.

Он указал, что "до 2035 года я вижу тенденции к росту" потребностей в импорте газа в Европе, что связано с отказом от угля, что уже "само по себе является хорошим шагом для климата", и сокращением собственного производства. Хайтмюллер призвал поддержать проекты, которые "поставляют больше газа из России в Европу, в том числе "Северный поток 2".