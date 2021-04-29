БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. "Северный поток 2" через 10 лет станет частью инфраструктуры, полностью признанной всеми сторонами, заявил председатель правления международной энергетической компании Uniper SE Клаус-Дитер Маубах.

Uniper является одним из европейских партнеров проекта наряду с Royal Dutch Shell, OMV, Engie и Wintershall.

"Через 10 лет никто больше не будет говорить о "Северном потоке 2". Он будет просто частью импортной инфраструктуры, которая будет полностью признана всеми сторонами", — сказал Маубах на пленарной дискуссии Российско-германского сырьевого форума.

"Через 10 лет Uniper SE отпразднует с российским партнером, "Газпромом", более чем 60 лет газовых договоров. Эти договоры будут действовать, они будут включать пункт о водороде, потому что мы будем импортировать не только газ, но и водород из России", — отметил он. Путин высказался о спекуляциях вокруг "Северного потока 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.