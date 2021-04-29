МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпром" меняет свою стратегию, уделяя больше внимания переработке газа, заявил глава компании Алексей Миллер. "Газпром" в 2020 году снизил зарплату ключевому менеджменту

"В текущий период времени мы меняем немножко нашу стратегию и больше внимания уделяем вопросу создания новых мощностей по газопереработке", — сказал Миллер в ходе Дня инвестора "Газпрома".

"Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этаносодержащим. И плюс мы в Западной Сибири на наших традиционных месторождениях работаем все в более и более глубоких пластах залегания газа, а этот газ — этаносодержащий. Это значит, что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этаносодержащего газа", — пояснил глава компании.

"У нас таких проектов два: один — комплекс в Усть Луге, другой — Амурский газоперерабатывающий завод. Эти проекты являются одними из самых крупных проектов в мире", — заключил Миллер.

Сообщается, что "Газпром" заложил в бюджет рост выручки группы в 2021 году на 16% в годовом выражении, до 7,346 триллиона рублей, следует из презентации компании ко Дню инвестора.

Кроме того, как указано в презентации, "Газпром" ждет возврат свободного денежного потока в положительную зону, в 2021 году он может составить 174 миллиарда рублей. В 2020 году он был в отрицательной зоне — 261 миллиард рублей.