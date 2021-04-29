ЛУБМИН (Германия), 29 апр — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода "Северный поток 2", не комментирует информацию о сроках ввода этого газопровода в эксплуатацию, заявил журналистам представитель компании Штеффен Эберт. Немецкая Uniper уверена в успешном будущем "Северного потока 2"

"Без комментариев", — заявил он на вопрос о том, что трубопровод может быть введен в действие уже летом текущего года.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.