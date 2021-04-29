2021-04-29T16:30:00+03:00
2021-04-29T16:30:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/gas/20210429/833575428.html
Оператор не комментирует сроки ввода в эксплуатацию "Северного потока 2"
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Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода "Северный поток 2", не комментирует информацию о сроках ввода этого газопровода в эксплуатацию, заявил журналистам представитель... ПРАЙМ, 29.04.2021
северный поток 2, nord stream 2 ag, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛУБМИН (Германия), 29 апр — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода "Северный поток 2", не комментирует информацию о сроках ввода этого газопровода в эксплуатацию, заявил журналистам представитель компании Штеффен Эберт.
"Без комментариев", — заявил он на вопрос о том, что трубопровод может быть введен в действие уже летом текущего года.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, на 31 марта этого года "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр газопровода по двум ниткам.