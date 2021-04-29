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2021
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"Ямал СПГ" в первом квартале продал 66 партий сжиженного газа
Газ
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"Ямал СПГ" в первом квартале 2021 года отгрузил 66 партий СПГ, из которых 52 были проданы по долгосрочным контрактам, остальные — по спотовым, сообщил зампред правления "Новатэка"... ПРАЙМ, 29.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" в первом квартале 2021 года отгрузил 66 партий СПГ, из которых 52 были проданы по долгосрочным контрактам, остальные — по спотовым, сообщил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй.
"Ямал СПГ" отгрузил 66 партий в первом квартале 2021 года, из которых 52 или 79% были проданы по долгосрочным контрактам и оставшиеся 14 партий или 21% по "спотовым", — сказал он в ходе телефонной конференции.