МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" в первом квартале 2021 года отгрузил 66 партий СПГ, из которых 52 были проданы по долгосрочным контрактам, остальные — по спотовым, сообщил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй.

"Ямал СПГ" отгрузил 66 партий в первом квартале 2021 года, из которых 52 или 79% были проданы по долгосрочным контрактам и оставшиеся 14 партий или 21% по "спотовым", — сказал он в ходе телефонной конференции.