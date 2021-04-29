ЛУБМИН (Германия), 29 апр — ПРАЙМ. Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания поддерживают проект "Северный поток 2" и выступают за его завершение, заявила премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг. Оператор не комментирует сроки ввода в эксплуатацию "Северного потока 2"

"Правительство региона поддерживает проект "Северный поток 2", он должен быть достроен до конца. Более тысячи километров уже готовы и остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект", — заявила Швезиг после совместного осмотра приемных терминалов "Северного потока 2" в Лубмине с послом РФ Сергеем Нечаевым.

Она добавила, что правительство также отвергает санкции США против "Северного потока 2". "Независимо от того, как вы относитесь к газопроводу, России, этот проект согласован в соответствии с законодательством, а такие проекты необходимо доводить до конца", — заявила она.

Швезиг также отметила, что "Северный поток 2" укрепляет экономические связи региона с Россией, кроме того, трубопровод может внести вклад в климатическую политику Германии, если в будущем по нему будет транспортироваться водородное топливо, считающееся более экологичным, чем ископаемое топливо.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.