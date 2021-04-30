МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт в интервью с телеканалом "360" рассказал, кому выгодны санкции против России. Истекает срок подачи налоговых деклараций

"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — отметил парламентарий.

Гердт не пояснил, кого он понимает под "третьей стороной".

У Европарламента, отметил он, нет полномочий останавливать строительство трубопровода из России в Германию, как и отключать от SWIFT.

Тем более — в случае отказа от "Северного потока 2" ФРГ придется выплачивать 12 миллиардов евро штрафа. Также стране придется срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита на своей территории. Это касается и гражданских потребителей, и промышленность.

По его мнению, такие меры против России серьезно скажутся на экономическом положении Германии.

Напомним, что накануне Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние военные учения России, а также предложил отключить страну от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".

Эти резолюции Европарламента носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к ним.