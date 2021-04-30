КИЕВ, 30 апр — ПРАЙМ. Новый глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев продолжит бороться против проекта "Северный поток 2", надеется на помощь США и Германии. Безработица в еврозоне снизилась сильнее прогноза

Кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

"Украина должна продолжить бороться против постройки "Северного потока 2"… Мы будем активно работать, активно бороться против завершения строительства "Северного потока 2" как с помощью наших партнеров в США, так и будем пытаться делать это в Германии", — заявил Витренко на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, Украина рассчитывает, что после смены власти в Германии роль этой страны в борьбе против нового российского газопровода усилится. В Германии, которая всегда поддерживала строительство "Северного потока 2", 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. Нынешний канцлер Ангела Меркель не претендует на продолжение своей работы.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.