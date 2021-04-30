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2021
https://1prime.ru/gas/20210430/833585146.html
Для украинцев цены на газ выросли в 14 раз
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Для жителей Украины, если считать с 2014 года, цена газа выросла в 14 раз, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Заявление... ПРАЙМ, 30.04.2021
газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Для жителей Украины, если считать с 2014 года, цена газа выросла в 14 раз, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Заявление политика опубликовано на сайте партии.
Итак, за 2014-2021 годы для населения Украины стоимость газа подскочила на 1300%.
Как отметил политик, такое подорожание коммунальных услуг сильно опережает рост реальных доходов украинцев. "Это давно стало неподъемной ношей для большинства граждан", — добавил он.
Он добавил, что только за последний год стоимость услуг ЖКХ для украинцев выросла на 22%:
- тариф на электроэнергию вырос на 36,6%
- на газ — на 63,6%,
- на горячую воду и отопление — на 10,4%.