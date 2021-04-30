МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Для жителей Украины, если считать с 2014 года, цена газа выросла в 14 раз, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Заявление политика опубликовано на сайте партии.

Итак, за 2014-2021 годы для населения Украины стоимость газа подскочила на 1300%.

Как отметил политик, такое подорожание коммунальных услуг сильно опережает рост реальных доходов украинцев. "Это давно стало неподъемной ношей для большинства граждан", — добавил он.

Он добавил, что только за последний год стоимость услуг ЖКХ для украинцев выросла на 22%: