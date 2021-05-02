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2021
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Европа столкнулась с рекордным ростом цен на газ
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В странах Европы цена на газ рекордно выросла за период с середины января текущего 2021 года, пишет газета "Известия". Сейчас стоимость тысячи кубометров газа увеличилась до 286... ПРАЙМ, 02.05.2021
газ, новости, мировая экономика, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В странах Европы цена на газ рекордно выросла за период с середины января текущего 2021 года, пишет газета "Известия".
Сейчас стоимость тысячи кубометров газа увеличилась до 286 долларов (это порядка 21,5 тысячи рублей).
Поясняется, что такой рост цен на "голубое топливо" происходит на фоне снижения поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион. За текущую неделю — с 26 апреля по 2 мая — его поставки упали на 8% в сравнении с предыдущими днями апреля.
В связи с этим, упал и уровень подачи газа в подземные хранилища (ПХГ).
Газета поясняет, что в день поставки в ПХГ они пополняются не более чем на 0,1%. Это происходит на фоне проявившегося еще в зимний период дефицита газа в хранилищах Европы.