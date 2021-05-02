МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В странах Европы цена на газ рекордно выросла за период с середины января текущего 2021 года, пишет газета "Известия". Угроза дефицита: как Польша "пилит газовую трубу", на которой сидит

Сейчас стоимость тысячи кубометров газа увеличилась до 286 долларов (это порядка 21,5 тысячи рублей).

Поясняется, что такой рост цен на "голубое топливо" происходит на фоне снижения поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион. За текущую неделю — с 26 апреля по 2 мая — его поставки упали на 8% в сравнении с предыдущими днями апреля.

В связи с этим, упал и уровень подачи газа в подземные хранилища (ПХГ).

Газета поясняет, что в день поставки в ПХГ они пополняются не более чем на 0,1%. Это происходит на фоне проявившегося еще в зимний период дефицита газа в хранилищах Европы.