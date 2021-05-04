БЕРЛИН, 4 мая — ПРАЙМ. Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток 2", работы могут быть возобновлена с конца мая, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора во вторник. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" упал на 18,2%

Ранее немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство "Северного потока 2".

"Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока 2" в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", — заявили в пресс-службе BSH.