МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за четыре месяца вырос на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 68,4 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья — 68,4 миллиарда кубометров газа, что на 28,3% (на 15,1 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, прирост превышает объем газа, который мы поставили такому крупному потребителю, как Австрия, за весь прошлый год", — сообщает "Газпром".

Отмечается, что поставки газа увеличились в большинство стран, в том числе в Турцию — на 143,7%, Германию — на 36,8%, Италию — на 11%, Францию — на 16,9%, Польшу — на 20,6%, Румынию — на 139,8%, Сербию — на 97,9%, Грецию — на 34,8%. Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

При этом, как следует из данных компании, только в апреле "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 15,7 миллиарда кубометров.

В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к ослаблению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам прошлого года снизился примерно на 10% — до 179,3 миллиарда кубометров газа, только в Европу (без учета Китая) было поставлено около 175 миллиардов.

Как сообщала в конце апреля зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, в 2021 году поставки газа на европейский рынок ожидаются на уровне 176-183 миллиардов кубометров. Рекордное число компаний США отчитались лучше прогнозов рынка

Добыча "Газпрома" за четыре месяца выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 179,9 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"Суммарно в январе-апреле 2021 года, по предварительным данным, добыча — 179,9 миллиарда кубических метров газа. Это на 13,7% (на 21,7 миллиарда кубических метров) больше, чем за январь-апрель 2020 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 18%, или на 17,9 миллиарда кубометров.