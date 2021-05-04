"Северный поток 2" не опасен для морской фауны Балтики, заявил эксперт
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. "Северный поток 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
В понедельник немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".
"Возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить ее рассматриваются как спекуляции. Реальной опасности трубопровод морской фауне Балтики не несет — такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, которую предварительно проводили власти Германии и международные организации", — подчеркнул Сигал.
Он отметил, что помимо Nabu другие экологические организации ранее подавали различные иски, которые были призваны затормозить строительство "Северного потока 2" или отменить реализацию проекта.
Ранее такое требование предъявляла Всемирная организация охраны дикой природы и экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Также заявлялось об ущербе для морской фауны в результате прокладки трубопровода, однако BSH продлило ранее выданное разрешение на строительство "Северного потока 2" до конца мая 2021 года, уточнил Сигал.
"В своем заявлении BSH отметило, что после рассмотрения изложенных в протесте экологов сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов разрешение на строительство остается в силе. Ведомство подтвердило итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны", — напомнил эксперт.
Правительство Германии ранее озвучивало точку зрения, что потенциальные угрозы для экологии в случае строительства "СП 2" будут минимизированы, а на первый план выходит экономическая необходимость трубопровода для нужд общества. Кроме того, Германия по-прежнему привержена планам отказа от угольной и ядерной энергетики, а природный газ рассматривается как топливо переходного периода к целям по декарбонизации экономики. Газ нужен Германии минимум до 2040 года, поскольку к этому периоду ВИЭ станет основным источником получения энергии на территории ФРГ, заключил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://1prime.ru/gas/20210504/833598203.html