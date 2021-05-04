МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. "Северный поток 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

В понедельник немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".

"Возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить ее рассматриваются как спекуляции. Реальной опасности трубопровод морской фауне Балтики не несет — такие стройки не могут быть реализованы без специальной масштабной экспертизы, которую предварительно проводили власти Германии и международные организации", — подчеркнул Сигал.

Он отметил, что помимо Nabu другие экологические организации ранее подавали различные иски, которые были призваны затормозить строительство "Северного потока 2" или отменить реализацию проекта. Названы последствия использование ЭРА-ГЛОНАСС для российских водителей

Ранее такое требование предъявляла Всемирная организация охраны дикой природы и экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Также заявлялось об ущербе для морской фауны в результате прокладки трубопровода, однако BSH продлило ранее выданное разрешение на строительство "Северного потока 2" до конца мая 2021 года, уточнил Сигал.

"В своем заявлении BSH отметило, что после рассмотрения изложенных в протесте экологов сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов разрешение на строительство остается в силе. Ведомство подтвердило итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны", — напомнил эксперт.

Правительство Германии ранее озвучивало точку зрения, что потенциальные угрозы для экологии в случае строительства "СП 2" будут минимизированы, а на первый план выходит экономическая необходимость трубопровода для нужд общества. Кроме того, Германия по-прежнему привержена планам отказа от угольной и ядерной энергетики, а природный газ рассматривается как топливо переходного периода к целям по декарбонизации экономики. Газ нужен Германии минимум до 2040 года, поскольку к этому периоду ВИЭ станет основным источником получения энергии на территории ФРГ, заключил он. Снова 90-е. Когда цена нефти рухнет в 10 раз

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.