МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Восполнение запасов газа в подземных хранилищах Европы продолжает стагнировать, говорится в сообщении "Газпрома" со ссылкой на данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). Знаменитая криптовалюта обновила свой исторический максимум

"В Европе восполнение запасов в ПХГ продолжает стагнировать. По данным Gas Infrastructure Europe, с 16 апреля, когда в хранилищах был зафиксирован минимальный в этом году объем газа, по 30 апреля, за полмесяца, закачано всего 1,1 миллиарда кубометров из 66,5 миллиарда кубометров, необходимых для восполнения запасов до прошлогоднего уровня", — пишет компания.

"Отрицательная "дельта" между объемами запасов газа в ПХГ по сравнению с прошлогодним показателем на ту же дату продолжает увеличиваться, она достигла уже минус 31,9 миллиарда кубометров", — также добавляет "Газпром".

Кроме того, в течение всего апреля ПХГ Украины продолжали работать в режиме отбора газа, закачка в них началась лишь 30 числа.

Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, на 30 апреля ПХГ Европы были заполнены только на 29,65% против 30,06% на конец марта. Таким образом, в апреле после зимнего сезона отбора уровень запасов в хранилищах не только не удалось увеличить, они, наоборот, сократились. По данным на 2 мая показатель только приближается к отметке на конец марта и составляет 30,05%. "Газпром" ранее сообщал, что причиной такой динамики стали холода в регионе.