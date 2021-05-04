ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции США против "Северного потока 2", сообщил госдепартамент по итогам встречи министров в Лондоне.

"Госсекретарь также поднял вопрос о том, что администрация (США) выступает твердо против трубопровода "Северный поток 2", — сообщил в заявлении представитель госдепа Нед Прайс. Дата слушаний по иску экологов против "Северного потока 2" не определена

"Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что трансатлантическое сотрудничество необходимо перед лицом дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана", — добавил Прайс.

Также, по его словам, обсуждалась поддержка Украины.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.