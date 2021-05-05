БРЮССЕЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Экоактивисты немецкой организации Nabu, которые ранее подали иск против строительства "Северного потока 2", говоря о компенсации, имеют в виду не денежное возмещение, а восстановление природной среды, пояснил в среду РИА Новости представитель организации Ким Корнелиус Детлофф. Экоактивисты NABU считают спор вокруг "Северного потока 2" исчерпанным

"Nord Stream 2 (ранее – ред.) предложила финансовую компенсацию около 2 миллионов евро, но немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство BfN (Федеральное агентство охраны природы – ред.) призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких как рифы. Вот о чем мы годами ведем спор", — сказал он.

Ранее Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток 2". Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".

В связи с жалобой работы были приостановлены до конца мая, в связи с чем в Nabu сочли исчерпанным вопрос, связанный с укладкой труб в период с января по май в районе орнитологической заповедной зоны. В США заявили о твердой позиции по "Северному потоку 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.