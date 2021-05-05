2021-05-05T16:34:08+03:00
2021-05-05T16:34:21+03:00
2021-05-05T16:34:08+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210505/833607000.html
Меркель заявила об отсутствии общей оценки с США по "Северному потоку 2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Проект "Северный поток 2" остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на... ПРАЙМ, 05.05.2021
северный поток 2, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83253/60/832536071.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83253/60/832536071.jpg
https://1prime.ru/images/83253/60/832536070.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83253/60/832536070.jpg
https://1prime.ru/images/83253/60/832536069.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83253/60/832536069.jpg
https://1prime.ru/gas/20210505/833605921.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 5 мая — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.
"Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема "Северного потока 2". Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", — сказала Меркель.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.