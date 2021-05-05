БЕРЛИН, 5 мая — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС. Экоактивисты Nabu объяснили, чего добиваются от "Северного потока 2"

"Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке. К ним сейчас относится тема "Северного потока 2". Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", — сказала Меркель.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.